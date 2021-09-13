Украина изменила правила карантина

Вакцинированные украинцы получат привилегии во время введения карантинных ограничений. Это касается тех, кто окажется в «желтых» и «красных» зонах эпидемситуации.

В Украине при введении карантина будут предоставлены привилегии тем, кто вакцинировался от коронавируса. Как сообщает пресс-служба Минздрава, такое решение в понедельник, 13 сентября, приняло правительство.

Так, согласно новым правилам, COVID-сертификат будет иметь две опции, а также содержать информацию о вакцинации, негативном тесте или выздоровления от коронавируса.

При этом «желтый» сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а «зеленый» – о полном курсе вакцинации. Сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, при этом бумажный вариант документа не будет цветным.

Правительство упростило требования к работе учебных заведений в случае введения «желтой» зоны. Они продолжат работу при наличии не менее 80% работников с «желтыми» или «зелеными» COVID-сертификатами.

При этом в «желтой» зоне не будут действовать ограничения, если все участники и не менее 80% организаторов мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений будут иметь «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат.

Также Кабмин разрешил владельцам заведений самостоятельно решать, предоставлять ли услуги только тем, кто прошел полный курс иммунизации.

В случае введения в регионе «красной» зоны учебные заведения будут работать только если 100% работников педагогического коллектива имеют «зеленый» сертификат о вакцинации.

При этом действующие ограничения «красного» уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников, работников и организаторов мероприятий и работников кинотеатров, театров «зеленого» COVID-сертификата.

Помимо этого, при наличии «желтого» или «зеленого» сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID при пересечении границы не нужно будет проходить самоизоляцию.

Нововведение касается и граждан, приезжающих из временно оккупированных территорий.

Изменения в постановление №1236 вступят в силу через семь дней с момента публикации документа.

Тэги: карантин, вакцинация, covid-19, карантинные ограничения, COVID-сертификат