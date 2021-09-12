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02:06 14 Сентября 2021 0 Комментарии
Большинство украинцев не планируют делать прививки от
56% взрослого населения Украины в ближайшей перспективе не планируют делать прививки от коронавирусной болезни.
Они объясняют это недостаточно проверенными вакцинами и страхом перед возможными побочными эффектами.
Об этом свидетельствует опрос «Демократических инициатив».
Основным аргументом «за» вакцинацию является потребность работать в период усиления карантинных ограничений. Этот вариант набрал больше ответов, чем эффективность и безопасность вакцин. Для молодых респондентов одним из главных аргументов является возможность выезда за границу, для старших – рекомендации врачей.
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Тэги: опрос, вакцинация, коронавирус
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