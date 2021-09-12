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Главная » Украина » Общество
02:06 14 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Большинство украинцев не планируют делать прививки от

56% взрослого населения Украины в ближайшей перспективе не планируют делать прививки от коронавирусной болезни.

Они объясняют это недостаточно проверенными вакцинами и страхом перед возможными побочными эффектами.

Об этом свидетельствует опрос «Демократических инициатив».

Основным аргументом «за» вакцинацию является потребность работать в период усиления карантинных ограничений. Этот вариант набрал больше ответов, чем эффективность и безопасность вакцин. Для молодых респондентов одним из главных аргументов является возможность выезда за границу, для старших – рекомендации врачей.

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Тэги: опрос, вакцинация, коронавирус
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