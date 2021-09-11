Украинцам предложили выбрать самых сексуальных депутаток Рады

Издание «Комментарии» запустило всеукраинский опрос, предложив украинцам определить сексуальных народных избранниц Украины.

В списке – 25 народных депутаток от разных политических партий.

Но некоторые из них уже возмущены использованием их имен «для того, чтобы собирать клики и комменты».

Как сообщила депутат от «Слуги народа» Роксолана Пидласа, участницы рейтинга подписали коллективное обращение к изданию «Комментарии» об исключении их имен из этого списка.

«Авторы обесценивают профессиональные достижения народных депутаток, выдавая такие материалы. Не говоря уже о том, что это пещерный сексизм, которому не место в 2021 году», – отметила Пидласа.

Заметим, что в Верховной Раде IX созыва насчитывается 87 женщин-депутатов. Это рекордное количество женщин в украинском парламенте.

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