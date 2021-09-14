Аккумуляторная батарея – виды и особенности важного элемента для авто

Источник питания в транспортном средстве является важным компонентом работы двигателя внутреннего сгорания и всех осветительных приборов.

Источник питания в транспортном средстве является важным компонентом работы двигателя внутреннего сгорания и всех осветительных приборов. Когда мощности генератора недостаточно именно аккумулятор начинает подавать свою энергию, гарантируя продолжение движение автомобиля. Соответственно если устройство не работает как нужно и не соответствует требованиям, тогда эксплуатация транспорта невозможна.

Сегодня предложений на рынке немало. Производством занимаются такие бренды, как Bosch, Варта, Ista, Forse, Rocket, соответственно автомобильный аккумулятор не сложно, но нужно понимать основные принципы и правила. Многие из указанных выше производителей являются поставщиками первичных батарей в авто, что говорит о доверии со стороны производителей машин.

Критерии выбора

Без учета основных параметров выбора невозможно сделать оптимальную покупку:

Напряжение . Ключевая характеристика любой аккумуляторной батареи. В случае с легковыми автомобилями используется 12 Вольт, а с грузовым транспортом – 24 Вольта; Пусковой ток . Данный параметр напрямую влияет на качество работы стартера. Лучше всего брать с запасом, чтобы существенно упростить пуск двигателя на морозе; Электроемкость . К примеру, показатель в 70 Ач означает, что 1 ампер будет отдаваться на протяжении 70 часов. Данный показатель устанавливается каждым конкретным производителем отдельно; Крепление . Аккумулятор должен быть надежно закреплен. К тому же есть верхнее и нижнее крепление в зависимости от производителя.

Батарея должна соответствовать полярности. Следует обратить внимание, что у европейских и азиатских автомобилей она разная.

Типы аккумуляторных батарей

Нынешний рынок пополняется тремя вариантами аккумуляторов:

гелевый (электролит в связанном виде, соответственно изделие не боится вибраций и падений, а также отличается долговечностью и надежностью);

щелочной (в качестве рабочей среды выступает щелочь, а не кислота, гарантируя отсутствие вредных испарений и нормальное функционирование даже при низких температурах);

литиевый (крайне перспективное решение по сравнению с другими вариантами, гарантируя низкий показатель саморазряда).

К тому же батареи могут обслуживаться. В таком случае необходимо использовать дистиллированную воду, ведь она испаряется. Главный плюс в том, что стоимость такого устройства минимальная, а простота обслуживания позволит продлевать срок службы батареи.

Необслуживаемые модели являются гелевыми, т.е. они закрыты герметично и доступ к ним ограничен. В таком случае не нужно постоянно контролировать уровень воды, потому что внутри используется связанное состояние, т.е. гель.

Где купить аккумулятор?

Надежным помощником в подборе аккумуляторных батарей будет интернет-магазин «АТЛ». В ассортименте предлагается большое количество моделей на выбор под разные автомобили. Помощь в выборе предоставят консультанты магазина.