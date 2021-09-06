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Главная » Украина » Общество
17:00 14 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минздрав перечислил новые карантинные ограничения

Правительство утвердило новые правила карантина, которые будут действовать в желтой и красной зонах.

Минздрав опубликовал инфографику с новыми карантинными ограничениями, утвержденными накануне правительством. Они будут действовать после решения комиссии об усилении адаптивного карантина.

Решение о переводе Украины в желтую зону карантина будет принято, вероятнее всего, на этой неделе.

Заболеваемость коронавирусом в Украине растет восьмую неделю подряд, но это еще не третья волна пандемии, говорят в Минздраве.

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Тэги: Минздрав, карантин, ограничения
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