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17:00 14 Сентября 2021 0 Комментарии
Минздрав перечислил новые карантинные ограничения
Правительство утвердило новые правила карантина, которые будут действовать в желтой и красной зонах.
Минздрав опубликовал инфографику с новыми карантинными ограничениями, утвержденными накануне правительством. Они будут действовать после решения комиссии об усилении адаптивного карантина.
Решение о переводе Украины в желтую зону карантина будет принято, вероятнее всего, на этой неделе.
Заболеваемость коронавирусом в Украине растет восьмую неделю подряд, но это еще не третья волна пандемии, говорят в Минздраве.
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Тэги: Минздрав, карантин, ограничения
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