СБУ провела контрдиверсионные учения на Донбассе

Учения в районе ООС прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. По легенде, «диверсанты» совершили «теракт» на ж/д вокзале.

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провело очередные контрдиверсионные учения в районе проведения операции Объединенных сил – в Сватово Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«По легенде, условные диверсанты совершили «террористический акт» на железнодорожном вокзале, взорвав два взрывных устройства. Два других взрыва правоохранителям удалось предотвратить, заранее обнаружив места заложения взрывчатки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным.

Участники успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионным и террористическим угрозам и навыки поиска и обезвреживания взрывных устройств, эвакуации населения, ликвидации последствий диверсии.

В мероприятии также были задействованы Нацполиция, ГСЧС, сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления.

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