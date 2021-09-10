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Главная » Украина » Политика
20:00 14 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кулеба обеспокоен безопасностью границы с Беларусью

Украина недостаточно инвестировала в границу, а теперь существует угроза наплыва мигрантов с территории Беларуси, говорит Кулеба.

Границы Украины уязвимы, в том числе для нелегальных мигрантов, которых может отправить формальный глава Беларуси Александр Лукашенко. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью The Independent во вторник, 14 сентября.

«Откровенно говоря, сейчас у нас проблема, поскольку мы недостаточно инвестировали в границу. Теперь мы смотрим на это и видим это как идеальную уязвимость для диверсионных групп или мигрантов, которых Лукашенко может переслать к нам», – сказал Кулеба.

Министр обеспокоен укреплением связей между Минском и Москвой, а также проводимыми военными учениями Запад-2021. По его словам, эти учения позволяют наглядно увидеть, что может произойти с Украиной в будущем.

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Тэги: беларусь, Кулеба
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