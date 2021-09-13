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15:00 15 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Известна дата действия новых правил карантина

Установленные Кабмином новые ограничения адаптивного карантина вступят в силу с 20 сентября.

Новые правила карантинных ограничений, утвержденных правительством, вступят в силу с 20 сентября. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Кроме новых правил в постановлении говорится о введении разных COVID-сертификатов – с информацией о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19.

Внутренние сертификаты с информацией о вакцинации будут «желтыми» и «зелеными». Их можно сгенерировать в приложении Дія.

«Желтые» сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия – 120 дней с момента прививки.

«Зеленые» сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной. Срок действия такого сертификата – 365 дней.

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Тэги: Кабмин, карантин, Дія, covid-19, ковидные ограничения
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