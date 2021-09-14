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18:00 15 Сентября 2021 0 Комментарии
Нефть торгуется на максимуме за два месяца
Стоимость нефти выросла на 3,5% за день. Котировки растут из-за снижения запасов в США и урагана.
Мировые цены на нефть резко выросли на торгах в среду, 15 сентября на фоне снижения запасов в США.
Так, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на 3,4% – до $76,05 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) прибавили 3,6% и выросли до $73 за баррель.
Нефть дорожает из-за снижения запасов в США семь недель подряд. За минувшую неделю снижение составило 6,4 млн баррелей, резервы бензина уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов – на 1,7 млн баррелей.
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Тэги: США, нефть
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