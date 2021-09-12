Украинка попала в десятку лучших розыгрышей US Open

Пресс-служба итоговых соревнований «Большого шлема» – US Open – представила десятку лучших розыгрышей турнира.

В шортлист попал и удар украинской теннисистки Даяны Ястремской (№53 WTA), который она исполнила в первом круге против Анжелик Кербер (№15 WTA).

К сожалению, украинка завершила выступление на этой стадии турнира, уступив немецкой теннисистке – 6:3, 4:6, 6:7 (3-7).

Добавим, что Ястремская – единственная девушка, которая попала в номинацию.

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