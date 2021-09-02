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Главная » Украина » Религия
04:56 17 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Ровно от тяжелой болезни умер митрополит УПЦ МП

Архиерей УПЦ Московского патриархата митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей (Виктор Ващук) умер 15 сентября в возрасте 68 лет.

Виктор Ващук родился в крестьянской семье в селе Городне на Волыни. В 1975 году поступил в Одесскую духовную семинарию, после ее окончания учился в Московской духовной академии.

Начал управлять Ровенской кафедрой в 1995 году, когда еще был епископом. В 1996 году Варфоломей был возведен в сан архиепископа, а 28 августа 2014 года – в сан митрополита.

В 2014 году Варфоломей вместе Сарненским митрополитом УПЦ МП Анатолием (Гладким) подписали так называемый «Ровенский меморандум» о единой Украине и единой Украинской поместной православной церкви. В документе осуждалась агрессия Российской Федерации против Украины, а также разжигание межрелигиозной вражды. Через несколько дней оба митрополита УПЦ МП отозвали свои подписи.

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Тэги: УПЦ МП, митрополит
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