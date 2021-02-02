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Главная » Мир » Политика
15:00 17 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МВФ озвучили задачи миссии в Украине

В ходе пересмотра программы в Украине в сентябре специалисты МВФ будут говорить о НБУ, реформах и фискальных рисках.

Виртуальная миссия МВФ во время работы в Украине в сентябре будет сосредоточена на вопросах независимости Национального банка, реформ и укрепления антикоррупционных институтов. Об этом сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

«Мы будем концентрироваться на вопросах, связанных с укреплением управления и автономности работы Национального банка Украины, реформами в судебной сфере, восстановлением и усилением антикоррупционной структуры, а также обеспечением устойчивого фискального положения и т.д.», – сказал он.

При этом представитель фонда не смог назвать сроков выделения транша Украине или что-либо сказать о возможности продолжения программы.

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Тэги: мвф, реформы, НБУ, миссия в украине
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