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04:31 18 Сентября 2021 0 Комментарии
Украина примет ЧМ по футболу среди школьников
Международная федерация школьного спорта приняла решение о проведении в Украине чемпионата мира по футболу среди школьников и зимней Всемирной Гимназиады.
В 2023 году в Украине проведут сразу два международных спортивных события. Международная федерация школьного спорта приняла решение о проведении в Украине чемпионата мира по футболу среди школьников и зимней Всемирной Гимназиады.
Об этом на брифинге сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров.
Несколько недель назад министр спорта Вадим Гутцайт говорил, что Украина нацелилась на юношеские Олимпийские игры.
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Тэги: футбол, школьники
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