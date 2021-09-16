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Главная » Украина » Спорт
04:31 18 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина примет ЧМ по футболу среди школьников

Международная федерация школьного спорта приняла решение о проведении в Украине чемпионата мира по футболу среди школьников и зимней Всемирной Гимназиады.

В 2023 году в Украине проведут сразу два международных спортивных события. Международная федерация школьного спорта приняла решение о проведении в Украине чемпионата мира по футболу среди школьников и зимней Всемирной Гимназиады.

Об этом на брифинге сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров.

Несколько недель назад министр спорта Вадим Гутцайт говорил, что Украина нацелилась на юношеские Олимпийские игры.

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Тэги: футбол, школьники
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