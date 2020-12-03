Во Франции начинается реставрация собора Парижской Богоматери, пострадавшего при пожаре

Работы по укреплению парижского Нотр-Дама, пострадавшего в масштабном пожаре в 2019 году, завершили, что позволяет начать реставрацию собора.

Заключительный этап подготовительных работ включал в себя усиление поврежденных огнем сводов гигантскими деревянными каркасами в форме арки.

Собор отреставрируют в соответствии с предыдущим дизайном. В частности, восстановят 96-метровый шпиль, спроектированный архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком в середине 1800-х годов, для которого подобрали новые породы дерева.

Восстановительные работы начнутся в ближайшие месяцы после проведения тендера для отобранных компаний. В то же время уже в этом месяце в соборе очистят внутренние стены и полы.

Напомним, 15 апреля 2019 года в результате пожара у собора Парижской Богоматери обвалились шпиль и часть кровли. После этого французские власти объявили о сборе средств для восстановления собора.

Собор Парижской Богоматери расположен в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе.

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