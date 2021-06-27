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06:23 19 Сентября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Ломаченко назвал имя своего следующего соперника

Украинский экс-чемпион мира следующий поединок проведет против бывшего обладателя титула IBF Ричарда Комми.

Украинский экс-чемпион мира в трех категориях Василий Ломаченко заявил, что следующий поединок проведет против бывшего обладателя титула IBF Ричарда Комми из Ганы.

Поединок Ломаченко против Комми по прозвищу Терминатор состоится 11 декабря в США. Это будет первый бой Ломаченко с представителем африканской страны.

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Тэги: бокс, Василий Ломаченко
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