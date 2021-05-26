Комитет министров СЕ вновь призвал Россию освободить Навального

Положения национального законодательства не могут служить оправданием нарушения обязательств, вытекающих из международных договоров».

Комитет министров Совета Европы призвал власти России освободить Алексея Навального, а также выплатить компенсации заявителям по ряду дел, в частности, по «делу ЮКОСа». Положения национального законодательства не могут служить оправданием нарушения обязательств, вытекающих из международных договоров», подчеркнул комитет министров Совета Европы.

Комитет министров Совета Европы 14–16 сентября провел ежеквартальное заседание, посвященное надзору за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ. Рассмотрено состояние десятков дел, которые касаются 20 государств-членов Совета Европы. Шесть из рассмотренных дел касаются России.

Речь идет, в частности, о «деле Кировлеса» и «деле Ив Роше». По этим двум делам ЕСПЧ постановил, что заявителей осудили в России «за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности» на основании «произвольных» и «явно необоснованных» судебных решений.

На заседании министров Совета Европы обсуждалось и дело «Нефтяная компания ЮКОС против РФ». Комитет министров СЕ напомнил, что Россия не исполнила постановление ЕСПЧ.

Суд в Страсбурге обязал Россию выплатить истцам компенсацию материального ущерба в 1 866 104 634 евро и 300 тысяч евро издержек и судебных расходов. Комитет министров подчеркнул, что «положения национального законодательства не могут служить оправданием нарушения обязательств, вытекающих из международных договоров, которые государство решило ратифицировать». Комитет министров призвал Россию предоставить план по выплате компенсаций, включая сроки выплат.

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