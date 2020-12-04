Роналду установил очередной рекорд

Форвард сборной Португалии и английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду побил рекорд шведа Златана Ибрагимовича

Роналду смог забить голы на 66-ти стадионах, в то время как Ибрагимович поразил ворота соперника на 64-х.

Роналду смог установить рекорд после первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» и пятого тура Английской премьер-лиги против «Вест Хэма».

Португальский нападающий подписал с «Манчестер Юнайтед» контракт на два сезона с опцией его продления еще на один сезон. «Ювентус» заявил, что продал футболиста за 15 млн евро.

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