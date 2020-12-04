НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
06:54 20 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Роналду установил очередной рекорд

Форвард сборной Португалии и английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду побил рекорд шведа Златана Ибрагимовича

Роналду смог забить голы на 66-ти стадионах, в то время как Ибрагимович поразил ворота соперника на 64-х.

Роналду смог установить рекорд после первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» и пятого тура Английской премьер-лиги против «Вест Хэма».

Португальский нападающий подписал с «Манчестер Юнайтед» контракт на два сезона с опцией его продления еще на один сезон. «Ювентус» заявил, что продал футболиста за 15 млн евро.

Источник:
Тэги: футбол, рекорд, Криштиану Роналду
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
04.12.2020 00:27
Роналду побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
ТОР
20.11.2019 08:20
Роналду замахнулся на мировой рекорд
ТОР
20.06.2018 18:42
На ЧМ-2018 Роналду установил рекорд
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com