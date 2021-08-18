В Перми неизвестный устроил стрельбу в вузе

Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.

При стрельбе в Пермском государственном университете в понедельник, 20 сентября, погибли несколько человек, есть раненые, стрелок задержан. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу вуза.

Устроивший стрельбу Тимур Бекмансуров при задержании был ранен. Он полученных ранений он скончался.

«Всего при стрельбе пострадали 11 человек – сколько из них погибли, пока точно неизвестно», – говорится в сообщении.

«По нашим данным, стрелка из Пермского университета ликвидировали. Предварительно, в результате атаки были убиты 4 человека, ещё 10 пострадали», – сказано в сообщении.

Официально во время стрельбы погибли 8 человек.

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