Прибыль украинских банков вызросла почти наполовину

Чистая прибыль украинских банков выросла на 40% – до 45,5 млрд грн – за восемь месяцев текущего года по сравнению с январем-августом 2020 года.

Как говорится в отчете об основных показателях банков Национального банка Украины, доходы банков за январь-август 2021 года составили 172,681 млрд гривен, тогда годом ранее – 168,992 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил – 1,000 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 20,414 млрд гривен прибыли.

Расходы банков за январь-август 2021 года составили 127,090 млрд гривен, тогда в январе-августе прошлого года – 136,351 млрд гривен.

Большая часть расходов пришлась на общие административные расходы – 48, 7 млрд грн, процентные расходы – 33,8 млрд грн и комиссионные расходы – 21,7 млрд грн.

Известно, что прибыль украинских банков в 2020 году составила 41,296 млрд гривен, что на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен). Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы.

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