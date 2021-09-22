Водитель Шефира в реанимации после покушения

Во время покушения в водителя попали три пули, он госпитализирован в Феофанию. Шефир находится в безопасности.

Раненый при покушении на первого помощника президента Сергея Шефира водитель госпитализирован в больницу Феофания. Он в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает Украина 24 в среду, 22 сентября.

Напомним, автомобиль Шефира обстреляли возле села Лесники Киевской области. По нему выпустили очередь из 10 выстрелов, три пули попали в водителя.

Как рассказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, Шефир находится в безопасном месте.

«Где-то 20 минут тому назад я разговаривал с господином Шефиром…. Он ехал на работу. Обычно в 50% случаях он сам за рулем, в 50% – с водителем…. Водитель получил три ранения огнестрельных и госпитализирован. Сам Сергей цел…. Все нормально. Жив, здоров. Его полиция пересадила в служебный экипаж и отвезла в безопасное место», – рассказал Арахамия в кулуарах Верховной Рады.

По его словам, Шефир находится в состоянии шока. «Он трактует, что стреляли в него, но попали в водителя», – сообщил Арахамия.

Нардеп также отметил, что на дороге, на которой было совершено нападение, много видеокамер и «в ближайшее время будет много видео с места события».

Тэги: покушение, стрельба, реанимация