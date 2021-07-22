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15:00 22 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США планируют новые санкции против СП-2 и РФ

В Конгрессе приступили к формированию оборонного бюджета на следующий год – внесли правки, касательно Украины и России.

Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил ряд положений в оборонном бюджете на 2022 год, сообщает Голос Америки.

В частности, утверждены поправки, которые предусматривают новые санкции против газопровода Северный поток-2.

  • первая – президент США обязан ввести санкции против всех компаний и лиц, причастных к планированию, строительству и вводу в действие трубопровода.
  • вторая – требует от руководителей Пентагона и Госдепа представить детальный отчет о финансовых преимущества от запуска газопровода для России и риски от деятельности Северного потока-2 для Украины, европейских партнеров и НАТО.

Также предлагается усилить сотрудничество с титановой индустрией Украины. Она должна заменить использование ресурсов из Китая и России. В поправке говорится, что титан необходим для оборонно-промышленной базы США.

Кроме того, комитет предлагает правки о санкциях против России:

  • первая – предлагается запретить американским гражданам покупать или продавать российские государственные облигации на первичном и вторичном рынках (санкции за вмешательство в выборы в США).
  • вторая – требует определить у Белого дома, подпадают ли под персональные санкции 35 российских чиновников, бизнесменов и медийных лиц.

В список санкций включили премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, главу Газпрома Алексея Миллера и главу Роснефти Игоря Сечина и других.

Также комитет утвердил увеличение военной помощи Украине до 300 млн долларов.

Кроме этого, документ предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО – в Польше, Румынии и Балтийских странах.

Проект оборонного бюджета на 2022 год должна одобрить Палата представителей США, а также Сенат.

Источник:
Тэги: санкции, НАТО, США, рф, СП-2
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