СНБО запустил систему СОТА

Система СОТА содержит информацию по 20 направлениям, среди которых – социальная, внутри- и внешнеполитическая безопасность, события в зоне ООС, распространение COVID-19.

В СНБО в среду, 22 сентября, сообщили, что разработали и ввели в эксплуатацию информационно-аналитическую систему Главного ситуационного центра страны «СОТА», которая содержит информацию и анализ ситуации по 20 направлениям.

Отмечается, что система была разработана для эффективной координации деятельности государственных органов.

Среди этих направлений, в частности, социальная, внутри- и внешнеполитическая безопасность, события в зоне проведения ООС, распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине, пространственная и функциональная трансформация, самоуправление в контексте децентрализации, местные бюджеты и способность общин, недропользования, экономическая безопасность, финансовые рынки, угрозы на внутренних и внешних рынках и тому подобное.

При этом информация, которая собирается из внешних источников и обрабатывается в системе, синхронизированная с геопространственными данными.

«Система имеет три контура обработки информации: общедоступный для служебного пользования и тайный. Безопасность обработки данных в ИАС СОТА подтверждена Аттестатом соответствия на комплексную систему защиты информации, выданным по результатам государственной экспертизы», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что программные аналитические модули ИАС СОТА позволяют обеспечить объективный контент-анализ данных и синхронизацию данных из различных источников. Это инструмент анализа и управления рисками в сфере национальной безопасности и обороны Украины.

Тэги: снбо, нацбезопасность, ООС, covid-19, система сота