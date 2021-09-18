Украина получила новые морозильные камеры для хранения COVID-вакцин

Оборудование будет необходимо в ближайшее время, когда Украина регулярно начнет получать крупные партии вакцины Pfizer/BioNTech.

Украина в рамках COVAX получила дополнительные морозильники для хранения вакцин от COVID-19 при ультранизких температурах. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава.

«На этой неделе в рамках инициативы COVAX Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину три морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer от COVID-19 при ультранизких температурах. Морозильные камеры с диапазоном температур от -40°C до -86°C производства Vestfrost, Дания, будут установлены на складе ГП Укрмедпостач Министерства здравоохранения Украины», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что закупка дополнительных ультрахолодових морозильников позволит увеличить мощности Украины по хранению на национальном уровне вакцины Pfizer, которая требует сверхнизких температурных условий от -60°C до -80°C.

«Ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, следовательно, нуждаемся в большем количестве оборудования для логистических цепей», – сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В Минздраве отметили, что хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

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