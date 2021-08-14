Украина подготовилась на случай остановки транзита газа

Даже без транзита компрессорные станции ГТС могут создавать необходимое для транспортировки газа давление.

Минэнерго подготовило план действий на случай отсутствия транзита газа, пишут Українські Новини со ссылкой на ответ ведомства.

«Оператор ГТС Украины совместно с Минэнерго и другими госорганами постоянно разрабатывает различные сценарии работы газотранспортной системы, в частности, в случае частичной или полной остановки транзита. Стоит напомнить, что украинская ГТС уже работала в режиме полного отсутствия транзита в 2009 году, а в режиме ограниченного транзита – в 2014 и в начале 2020 года. Минэнерго подготовило соответствующий Национальный план действий на случай кризисных ситуаций различной степени сложности», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае отсутствия транзита газа, компрессорные станции украинской ГТС могут создавать в газотранспортной системе необходимое для транспортировки газа давление.

«Оператор ГТС Украины поддерживает балансировку ГТС и необходимый уровень давления благодаря уравновешиванию объемов газа, которые заходят в магистральные газопроводы и выходят в течение суток. Соответствующее давление в ГТС поддерживается компрессорными станциями. При этом газ может быть не транзитирован, а из подземных хранилищ газа (в зимний период), газ собственной добычи и импортированный», – подчеркнули в компании.

Также сообщается, что компрессорные станции могут работать в реверсном режиме

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