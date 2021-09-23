В Украине растет четвертая волна пандемии COVID-19

В течение четвертой волны пандемии ожидается более низкий уровень количества новых заболеваний и смертности при высоком уровне вакцинации.

Прогнозирование динамики развития четвертой волны пандемии коронавируса COVID-19 в Украине на 200 дней вперед показало, что она находится на стадии роста. Об этом свидетельствуют данные исследования КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней.

Указано, что новая волна, вызванная штаммом Дельта, может быть быстрой, но короче предыдущих.

«Ее пик предполагается на уровне 15 000-18 000 случаев заболеваемости в сутки. Угасание четвертой волны ожидается в конце 2021 года. Существенным фактором такого осложнения эпидемической ситуации с СOVID-19 является значительное ослабление карантина в летний период, а в большинстве учебных заведений – с начала сентября «, – говорится в исследовании.

Ученые отмечают, что в течение последних 20 лет имел место циклический характер пандемий тяжелого острого респираторного синдрома, свиного гриппа, Эбола и COVID-19 – с периодом в пять-шесть лет.

С применением методов технического анализа больших данных обнаружен также циклический характер течения четырех волн пандемического процесса COVID-19 на временном отрезке: январь 2020 – сентябрь 2021 года.

«Полученные результаты указывают на значительно более низкий уровень количества новых заболеваний и смертности в течение текущей четвертой волны пандемического процесса, в сравнении со второй и третьей волнами, в странах, характеризующихся высоким процентом вакцинированного населения», – отмечают ученые.

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