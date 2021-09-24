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Главная » Мир » Общество
01:20 24 Сентября 2021 Просмотров 182   КомментариевКомментарии

Пандемия COVID-19 закончится в 2022 году

Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель считает, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году.

«Если посмотреть на общепромышленное расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы каждый житель Земли мог вакцинироваться», – сказал Бансель.

По его словам, вакцинация станет доступной даже для младенцев. Он также считает, что вскоре все люди переболеют ковидом.

«Таким образом, мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию с гриппом. Вы можете либо сделать прививку и хорошо перезимовать, или не делать ее и рисковать заболеть и, возможно, даже попасть в больницу», – добавил Бансель.

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Тэги: пандемия
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