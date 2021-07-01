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14:00 24 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

НАПК будет вносить олигархов в реестр

НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лиц в реестр олигархов, что предусматривает правка к закону.

Функция внесения данных об олигархах в соответствующий реестр возложена на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков в Facebook.

По его словам, делать это будут по обращению специальной комиссии.

«Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, что поддержала мою с коллегами правку по номеру 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лиц в реестр олигархов», – написал Разумков.

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Тэги: олигархи, реестр, НАПК
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