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14:00 24 Сентября 2021 0 Комментарии
НАПК будет вносить олигархов в реестр
НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лиц в реестр олигархов, что предусматривает правка к закону.
Функция внесения данных об олигархах в соответствующий реестр возложена на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков в Facebook.
По его словам, делать это будут по обращению специальной комиссии.
«Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, что поддержала мою с коллегами правку по номеру 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лиц в реестр олигархов», – написал Разумков.
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Тэги: олигархи, реестр, НАПК
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