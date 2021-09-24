Украинцы уже могут распечатать СOVID-сертификаты на портале Дія

Сертификат об иммунизации можно сгенерировать и распечатать с помощью Дія. Данные придут на email.

Украинские COVID-сертификаты теперь можно получить и распечатать на портале государственных услуг Дія. Сертификаты можно получить без Дія.Підпис. Об этом сообщается в Telegram портала.

Как сгенерировать документ:

Во-первых, авторизоваться с помощью электронной подписи (КЭП).

Во вторых, нажать «Получить СOVID-сертификат» на главной странице или в разделе «Услуги».

В-третьих, подписать согласие об обработке персональных данных КЭПом.

В-пятых, когда Дія найдет данные о вашей вакцинацию в реестрах, то вам придет сообщение об этом на электронную почту.

Как правильно распечатать и составить международный СOVID-сертификат рассказано в видеоролике:

Тэги: вакцинация, Дія, СOVID-сертификат, СOVID-19