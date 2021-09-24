ФБР привлекли к расследованию покушения на Шефира

Украина приняла помощь от США, чтобы побороть сомнения граждан и иностранных коллег в объективности расследования, заявили в МВД.

Украина согласилась принять помощь США в расследовании покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. Об этом заявил первый замглавы МВД Украины Евгений Енин в программе Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 24 сентября.

Украина приняла помощь от США, чтобы побороть сомнения граждан и иностранных коллег в объективности расследования со стороны украинских правоохранителей, пояснил замминистра.

«Чтобы у наших граждан и иностранных коллег не возникало сомнений в объективности, беспристрастности и профессионализме нашего расследования, мы ответили согласием на предложение американских партнеров, в частности, ФБР, сотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс», – сказал Енин.

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