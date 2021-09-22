В Казахстане ветеран «ополчения» ЛНР расстрелял из ружья пять человек

Инцидент произошел 20 сентября в одном из районов Алма-Аты. Игорь Дужнов и его жена занимали большие суммы у банков и у знакомых.

Судебные исполнители и полицейские пришли к нему домой, чтобы исполнить решение суда о принудительном выселении из дома. В ответ мужчина открыл огонь из ружья.

Пять человек, в том числе двое полицейских, находившихся при исполнении служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

Стрелка задержали на месте преступления.

Известно, что Дужнов воевал против Украины на Донбассе.

Тэги: Казахстан, ЛНР, война на Донбассе