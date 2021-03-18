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Главная » Украина » Общество
03:44 25 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Киев и восемь областей оказались в «оранжевой» зоне

Во всех регионах единственная проблема – слишком высокий уровень роста количества госпитализаций.

«Оранжевый» уровень эпидемической опасности, кроме столицы Украины, установлен в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

«Оранжевый» уровень эпидемической опасности является предупредительным уровнем, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мер.

На территории «оранжевых» зон действуют те же противоэпидемические меры, что и в «желтой», но местные власти могут усиливать их.

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Тэги: оранжевая зона
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