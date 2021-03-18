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03:44 25 Сентября 2021 0 Комментарии
Киев и восемь областей оказались в «оранжевой» зоне
Во всех регионах единственная проблема – слишком высокий уровень роста количества госпитализаций.
«Оранжевый» уровень эпидемической опасности, кроме столицы Украины, установлен в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.
«Оранжевый» уровень эпидемической опасности является предупредительным уровнем, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мер.
На территории «оранжевых» зон действуют те же противоэпидемические меры, что и в «желтой», но местные власти могут усиливать их.
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Тэги: оранжевая зона
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