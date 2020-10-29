После слов Эрдогана о Крыме Россельхознадзор нашел вирус в турецких помидорах

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая 22 сентября на Генассамблее ООН, напомнил, что страна не признает аннексированный Крым российским.

Россельхознадзор обнаружил во фруктах из Турции бурую монилиозную гниль (Moniliniafructicola), а в помидорах — вирус коричневой морщинистости, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Поставки овощей и фруктов представители Россельхознадзора обсудили с сотрудниками Министерства сельского и лесного хозяйства Турции на видеоконференции 23 сентября. Российская сторона попросила усилить фитосанитарный контроль за поставляемой продукцией и напомнила, что обнаруженный в турецких помидорах вирус коричневой морщинистости является карантинным для России заболеванием.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая 22 сентября на Генассамблее ООН, напомнил, что страна не признает аннексированный Крым российским.

«Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем», — сказал он.

За день до этого МИД Турции отметил, что выборы в Госдуму, проведенные в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы.

29 сентября Эрдоган прилетит в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Главной темой этих переговоров была заявлена ситуация в Сирии.

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