Мексиканские военные вторглись на территорию США
Американские пограничники задержала группу из 14 мексиканских военнослужащих, которые случайно вторглись на территорию США.
Солдаты по ошибке пересекли границу утром 25 сентября возле моста, соединяющего мексиканский Сьюдад-Хуарес и американский Эль-Пасо.
Военнослужащие поехали в двух военных машинах неверным маршрутом и не поняли, что покинули территорию своей страны, говорится в сообщении. Американская сторона задержала их на несколько часов, после чего они вернулись назад в Мексику, когда за ними приехали офицеры мексиканской армии.
Отмечается, что у одного из задержанных нашли небольшое количество марихуаны для «личного пользования». Сообщается, что военнослужащий, у которого были найдены наркотики, понес наказание.