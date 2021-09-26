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Главная » Украина » Политика
16:40 26 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВСУ рассказали, как используют турецкие дроны

Информация о том, что боевые беспилотники Bayraktar находятся на складах, не соответствует действительности, сказал Залужный.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный назвал устаревшей информацию о том, что купленные в Турции боевые беспилотники Bayraktar находятся на складах, пишет Радио Свобода 26 сентября.

«По состоянию на сейчас Bayraktar находятся там, где и нужно быть, и там, где им более всего необходимо быть. Поэтому на складах их нет на сегодня ни одного. Они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые», – сказал Залужный в интерью изданию.

На уточняющий вопрос, могут ли они быть на линии фронта, главнокомандующий ответил: «Там, где надо».

Позже стало известно, что Украина купит у Турции еще четыре комплекса дронов Bayraktar TB2. Каждый комплекс включает шесть беспилотников. Таким образом, еще планируют закупить 24 единицы.

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Тэги: всу, Bayraktar, турецкие дроны
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