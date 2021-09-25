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Главная » Украина » Политика
19:00 26 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Шмыгаль рассказал о «цифровом безвизе»

Использование инструментов цифрового рынка с ЕС может принести Украине до $3,5 млрд в товарах и до полумиллиарда выгод в услугах.

Если Украина полностью интегрируется и будет использовать инструменты цифрового рынка с Евросоюзом, то сможет получить 2,5-3,5 миллиардов долларов в товарах и до полумиллиарда выгод в услугах. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Facebook в воскресенье, 26 сентября.

«Мы активно движемся к «цифровому безвизу» с Евросоюзом. Утвердили четыре законопроекта об электронной идентификации и электронные доверительные услуги, цель которых – присоединение Украины к Единому цифровому рынку ЕС», – заявил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, на практике это означает отсутствие барьеров для электронной торговли между Украиной и Европой или использование электронной цифровой подписи во внешнеэкономической деятельности.

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Тэги: ес, Кабмин, Шмыгаль, цифровой безвиз
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