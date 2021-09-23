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Главная » Украина » Политика
09:00 27 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МИД озвучили ожидания от выборов в Германии

Киев системно работал с каждой из политических сил, которые в ФРГ будут вести коалиционные переговоры, отметил Дмитрий Кулеба.

По итогам парламентских выборов в Германии Украина рассчитывает на формирование коалиции, которая будет благоприятной для развития украинско-германских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщила в воскресенье, 26 сентября, пресс-служба министерства.

Глава МИД отметил, что Киев системно работал с каждой из политических сил, которые в ФРГ будут вести коалиционные переговоры, и доказывал им свою позицию по ключевым вопросам.

«Имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция. С тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украинско-германских отношений», – подчеркнул Кулеба.

В свою очередь посол Украины в Берлине Андрей Мельник в комментарии Суспильному заявил, что лидер Социально-демократической партии Германии Олаф Шольц, который, по словам дипломата, вероятно, станет канцлером по результатам выборов, будет поддерживать нынешний внешнеполитический курс Берлина. В частности, утверждает посол, Шольц готов продолжить активность Германии в нормандском формате.

«Мы точно можем исходить из того, что этот курс «малых шагов» будет продлен. Немцы заинтересованы, чтобы «нормандия» сохранилась, ведь речь идет также и об их имидже, о том, сможет ли немецкая дипломатия, немецкая элита завершить успешно то, что начала госпожа Меркель», – сказал Мельник.

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Тэги: выборы, фрг, германиям, ид
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