В Одессе открываются школы

На выходных школам города удалось преодолеть отметку в 80% вакцинированного персонала, поэтому они могут работать в желтой зоне карантина.

На выходных все школы Одессы преодолели 80% отметку вакцинации персонала и теперь смогут продолжить работу в штатном режиме с понедельника. Об этом сообщает Думская в воскресенье, 26 сентября.

Все школы Одессы могут продолжать работать, не уходя на дистанционное обучение, заявила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

В частности, на момент введения желтой эпидемической зоны 23 сентября по параметру вакцинации сотрудников не были готовы девять городских школ: № 51, 59, 58, 68, 118, 122, 23, 76, 111 и Европейский лицей. Однако 23 и 24 числа они работали очно, так как все непривитые работники сделали ПЦР-тесты.

«На выходных же они улучшили статистику по прививкам и пересекли 80%-й барьер вакцинации, необходимый для продолжения работы», – сказано в сообщении.

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