Зеленский поручил ускорить вакцинацию госслужащих

На совещании при участии Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля говорили о борьбе с поддельными COVID-сертификатами и вакцинации.

Кабмин должен предложить комплекс мер по борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID-сертификатов, а также для контроля за въезжающими в Украину из-за границы. Об этом шла речь на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ОП в понедельник, 27 сентября.

Главврачей больниц, где зафиксированы нарушения, и турагентства, способствующие получению поддельных сертификатов и тестов, должны привлекать к ответственности.

Через две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих работников – желательно, чтобы было вакцинировано двумя дозами 70% работников. Например, в Минобороны прививки двумя дозами уже получили 84% работников, в МВД – 68%. Таких же показателей хотят достичь и среди педагогов.

«Педагоги активно прививаются. Уже более 70% работников учебных заведений получили прививки», – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер напомнил, что десятую неделю подряд в Украине растет количество заболевших на COVID-19. Сейчас в стране 94 540 активных больных. Кроватей, занятых больными с COVID-19 и пациентами с подозрением на коронавирусной болезни, – 16 706, причем только 3% коек заняты вакцинированными гражданами.

Всего в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тысяч коек, однако сейчас готовы 45 тысяч коек, 97% которых обеспечены кислородом, еще столько же могут развернуть дополнительно в любой момент в случае необходимости.

Наконец, в Украине привито 6 781 000 человек, из них 5 458 000 получили две дозы. За прошедшую неделю вакцинировали почти 746 тысяч человек.

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