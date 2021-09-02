В организмах летучих мышей обнаружены вирусы, идентичные SARS-CoV-2

Авторы исследования в очередной раз утверждают, что новый коронавирус появился в результате сочетания различных мутаций у субносицев из Юго-Восточной Азии.

Исследователи из Института Пастера и Лаосского университета обнаружили в телах летучих мышей вирусы, геном которых очень похожий к генетической структуре вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Об этом пишет Nature.

Ученые проанализировали 645 диких летучих мышей вида маленький подковонис в известняковых пещерах на севере Лаоса и зафиксировали три вируса в их организмах - БАНАЛ-52, БАНАЛ-103 БАНАЛ-236.

Выяснилось, что у всех этих трех вирусов генетическая структура на 95% совпадает с геномом вируса SARS-CoV-2.

В частности, геном БАНАЛ-52 – на 96,8%. Отмечается, что это первый вирус, который имеет такую высокую идентичность с вирусом, вызывающим COVID-19.

Более того, их генетическое сходство относится к самому ключевому белку, связывающему клетки вируса с рецепторами клеток организмов, в которые он входит.

Исходя из этого исследования, ученые в очередной раз говорят, что новый коронавирус появился в результате сочетания различных мутаций у субносицев из Юго-Восточной Азии.

«Когда мы впервые воспроизвели геном SARS-CoV-2 в начале пандемии, его белок RBD не напоминал нам ничего, что мы знали о белках на поверхности вирусов. Именно поэтому некоторые люди сразу же начали рассуждать об искусственном происхождении вируса, говорят, он был создан в лаборатории в Ухане. Однако эта находка в Лаосе доказывает, что этот коронавирус был естественного происхождения», – утверждают ученые.

Тэги: Летучие мыши, covid-19, SARS-CoV-2, БАНАЛ-52