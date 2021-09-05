Талибам запретили носить белые кроссовки и делать селфи

Боевики делали фото своих развлечений на аттракционах с оружием в руках, что вызвало гнев вышестоящих властей.

Новый министр обороны Афганистана Мавлави Якуб запретил боевикам «Талибана» делать селфи и носить белые кроссовки, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что подобные запреты вступили в силу после так, как многие талибы после захвата столицы Кабула начали массово фотографироваться с «трофеями» во время развлечений.

Отмечается, что боевики демонстрировали свои развлечения на аттракционах с оружием в руках, что вызвало гнев вышестоящих властей.

Министр обороны заявил, что селфи являются угрозой безопасности должностных лиц «Талибана» и наносят ущерб статусу, «добытому кровью наших мучеников».

А белые кроссовки, по словам Якуба, являются вредоносной западной модой, как и волосы длиной до плеч.

«Это поведение военачальников и бандитов марионеточного режима. Если мы продолжим вести себя так, не дай Бог, мы потеряем нашу исламскую систему», – сказал Якуб, объяснив новые запреты.

К слову, перед этим боевикам «Талибана» запретили брить бороды. Кроме того, мужчины перестали обращаться к мастерам за уходом и модными стрижками, чтобы не отличаться на фоне талибов и не привлекать к себе нежелательное внимание боевиков.

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