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05:11 28 Сентября 2021 0 Комментарии
В Макрона бросили яйцо
Президент Франции Эммануэль Макрон посещал выставку Eurexpo в Лионе. Нападавший перед броском выкрикнул: «Да здравствует революция!»
Яйцо попало Макрону в плечо, не разбившись.
20-летнего француза, который бросил яйцо, немедленно задержала охрана президента.
Макрон выразил желание пообщаться с нападавшим, чтобы выяснить его мотивы.
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Тэги: яйцо, Эммануэль Макрон
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