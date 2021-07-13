В Макрона бросили яйцо

Президент Франции Эммануэль Макрон посещал выставку Eurexpo в Лионе. Нападавший перед броском выкрикнул: «Да здравствует революция!»

Яйцо попало Макрону в плечо, не разбившись.

20-летнего француза, который бросил яйцо, немедленно задержала охрана президента.

Макрон выразил желание пообщаться с нападавшим, чтобы выяснить его мотивы.

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