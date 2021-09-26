В США цены на газ выросли до максимума за семь лет

Стоимость газа в США растет почти на 5% и торгуется на максимальном уровне с зимы 2014 года.

Стоимость газа продолжает расти не только в Европе, но и в США. Так, на торгах во вторник, 28 сентября, цены достигли максимума с начала 2014 года.

Сегодня цена ноябрьского фьючерса на газ в США растет почти на 5%, до 6,2 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц).

Тем временем стоимость газа в Европе достигла нового исторического максимума, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров.

Газ дорожает из-за его дефицита в преддверии отопительного сезона. Сейчас запасы газа в ПХГ Европы на минимуме за 10 лет. В среднем они заполнены на 72% по состоянию на 22 сентября.

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