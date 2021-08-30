Президент Южной Кореи предложил запретить есть собак

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин предлагает отказаться от традиционного корейского деликатеса и запретить потребление в пищу собак.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин известен своей любовью к собакам. У него есть несколько домашних питомцев, в частности, дворняг, которых он подобрал после того, как стал президентом.

Собачье мясо не является частью ежедневного рациона среднестатистического корейца, но оно по-прежнему пользуется популярностью у многих пожилых людей, которые считают его полезным для здоровья. Кроме того, мясо собак можно встретить в традиционных ресторанах и приобрести на специализированных рынках.

Запреты на собачье мясо существуют в Гонконге, Таиланде, а также на Филиппинах и Тайване. К запрету также намерена присоединиться Индонезия.

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