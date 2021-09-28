Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма

Стратегия станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма, пояснил Шмыгаль.

Кабинет министров утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 29 сентября.

«Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, Крымская платформа – это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня», – написал Шмыгаль в Telegram.

Тэги: Кабмин, Крымская платформа, стратегия деоккупации крыма