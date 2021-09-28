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18:00 29 Сентября 2021 0 Комментарии
Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма
Стратегия станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма, пояснил Шмыгаль.
Кабинет министров утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 29 сентября.
«Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, Крымская платформа – это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня», – написал Шмыгаль в Telegram.
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Тэги: Кабмин, Крымская платформа, стратегия деоккупации крыма
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