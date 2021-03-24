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Главная » Украина » Политика
20:00 29 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Утверждена численность осеннего призыва

В осенний период на срочную службу призовут немного меньше молодых украинцев, чем весной.

В рамках осеннего призыва в 2021 году на срочную военную службу призовут 13 575 человек. Такое решение в среду, 29 сентября, принял Кабинет министров.

Так, в Вооруженные силы направят 6 500 человек, в Госспецтрансслужбу – 600, в Национальную гвардию – 4 775, в Госпогранслужбу – 1 700.

Общий объем расходов на призыв составляет 62,9 млн гривен или 4633 гривны на одного призывника.

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Тэги: Кабмин, армия, призыв
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