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20:00 29 Сентября 2021 0 Комментарии
Утверждена численность осеннего призыва
В осенний период на срочную службу призовут немного меньше молодых украинцев, чем весной.
В рамках осеннего призыва в 2021 году на срочную военную службу призовут 13 575 человек. Такое решение в среду, 29 сентября, принял Кабинет министров.
Так, в Вооруженные силы направят 6 500 человек, в Госспецтрансслужбу – 600, в Национальную гвардию – 4 775, в Госпогранслужбу – 1 700.
Общий объем расходов на призыв составляет 62,9 млн гривен или 4633 гривны на одного призывника.
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Тэги: Кабмин, армия, призыв
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