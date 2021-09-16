НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
03:15 30 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Правительство одобрило проект космической программы Украины

Кабинет министров поддержал проект закона о научно-технической космической программе Украины на 2021-2025 годы.

Объем ее финансирования составит 40,78 млрд гривен, из которых примерно 40%, или 15,76 млрд гривен – за счет государственного бюджета.

Программа предусматривает несколько основных задач, в частности, создание космических систем наблюдения Земли и их составляющих. В рамках космической программы планируется разработка и развертывание на орбите шести космических аппаратов высокой пространственной разрозненности и одного – сверхвысокой.

Программа также предусматривает разработку новых ракет-носителей, в первую очередь легкого и среднего класса, в том числе для морского и воздушного стартов.

В документ заложен курс Украины на членство в Европейском космическом агентстве.

Космическую программу должна утвердить Верховная Рада и подписать президент Владимир Зеленский.

Источник:
Тэги: космос
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
16.09.2021 08:41
Впервые в космос запущен корабль с космическими туристами
ТОР
03.09.2021 20:00
Рассчитана безопасная продолжительность миссии на Марс
ТОР
30.07.2021 08:53
Российский модуль впервые за 11 лет пристыковался к МКС
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com