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04:17 30 Сентября 2021 0 Комментарии
Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продлила запрет до 1 ноября.
Как отмечалось на заседании НКРЭКУ 29 сентября, в период с 26 мая по 23 сентября в Комиссию не поступало обращений о необходимости возобновить импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества.
После обсуждения регулятор согласился с предложением Департамента энергорынка продолжить эмбарго до 31 октября 2021 года.
Напомним, решение о запрете импорта электроэнергии из РФ и Беларуси НКРЭКУ приняла 26 мая. Ограничения должны были действовать до 1 октября.
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Тэги: Россия, импорт, электроэнергия
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