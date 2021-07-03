Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продлила запрет до 1 ноября.

Как отмечалось на заседании НКРЭКУ 29 сентября, в период с 26 мая по 23 сентября в Комиссию не поступало обращений о необходимости возобновить импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества.

После обсуждения регулятор согласился с предложением Департамента энергорынка продолжить эмбарго до 31 октября 2021 года.

Напомним, решение о запрете импорта электроэнергии из РФ и Беларуси НКРЭКУ приняла 26 мая. Ограничения должны были действовать до 1 октября.

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