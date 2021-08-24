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Главная » Мир » Общество
10:45 30 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США призывают беременных вакцинироваться от COVID-19

Беременных, недавно родивших или пытающихся забеременеть женщин призывают пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы предотвратить серьезные заболевания

В США Центр контроля заболеваний призывает увеличить количество вакцинаций от COVID-19 среди беременных женщин. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что беременных, недавно родивших или пытающихся забеременеть женщин призывают пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы предотвратить серьезные заболевания и смерть.

Агентство здравоохранения заявило, что новые данные не показали повышенного риска выкидыша от вакцинации.

Агентство здравоохранения в своем последнем сообщении привело данные, согласно которым примерно 97% беременных, госпитализированных с коронавирусом, не были вакцинированы.

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Тэги: США, вакцина, беременные
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