В Эквадоре масштабная перестрелка в тюрьме: более сотни жертв

Члены преступных группировок устроили разборки в тюрьме провинции Гуаяс, в результате чего погибли по меньшей мере 116 человек.

Масштабная перестрелка произошла в одной из крупнейших тюрем Эквадора. В результате стрельбы погибли 116 человек, еще 80 были ранены, а шестеро исчезли. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает Reuters.

Разборки между членами преступных группировок произошли в тюрьме Penitenciaria del Litoral в провинции Гуаяс. Силовикам потребовалось время, чтобы установить контроль над тюрьмой.

В связи с перестрелкой президент страны Гильермо Лассо подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в пенитенциарной системе страны на 60 дней, чтобы «восстановить порядок и предотвратить новые эпизоды насилия». А правительство усилило военное присутствие за пределами объекта.

Также власти помогут семьям погибших и раненых заключенных.

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