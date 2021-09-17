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15:00 30 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине появятся новые дорожные знаки и разметка

Значительная часть нововведений будет касаться велосипедистов и велодорожек, также вводятся понятия велополосы и велопереезда.

Кабинет министров В среду, 29 сентября одобрил проект изменений в Правила дорожного движения, подготовленный Мининфраструктуры, сообщается в Telegram-канале депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко.

Часть нововведений связана с велосипедистами: дается новое определение велосипедной дорожки, впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда (место пересечения перекрестка дорог). Кроме того, детально регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности.

Кроме того, появятся новые дорожные знаки: жилой зоны, пешеходной дорожки, начала населенного пункта и его окончания, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрета движения транспортных средств и т.д.

Документ предусматривает в Правилах дорожного движения такие новые знаки:

  • 1.41 «Участок концентрации дорожно-транспортных происшествий»
  • 3.44 и 3.45 «Движение указанных транспортных средств запрещено»
  • 4.15 «Конец дорожки для велосипедистов»
  • 4.18 «Смежные пешеходная и велосипедная дорожки»
  • 4.21 «Движение с использованием цепей противоскольжения»
  • 4.22 «Конец участка движение с использованием цепей противоскольжения»
  • 4.23 «Дорога для совмещенного движения автомобилей и велосипедов»
  • 4.24 «Конец дороги для совмещенного движения автомобилей и велосипедов»

Вводится и новая разметка для обозначения «лежащего полицейского», выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке. К существующей вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная.

Изменения в Правила дорожного движения вступают в силу с момента официальной публикации постановления Кабмина, кроме тех случаев, когда иные сроки указаны в самом документе.

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Тэги: Верховная Рада, депутаты, Кабмин, пдд
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